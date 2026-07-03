Москва3 июлВести.В городе Токмак Запорожской области в результате нанесенного удара Украины по рынку погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Еще 18 человек пострадали.
В результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли 5 жителей. Еще 18 человек получили ранениянаписал он в MAX
Состояние пострадавших оценивается как разной степени тяжести.
Балицкий уточнил, что пострадавшие продолжают поступать в медицинские заведения региона.
Токмакская ЦРБ в связи с происшествием развернула дополнительные операционные. Также сформирован штаб по оказанию пострадавшим медицинской и психологической помощи.
Ранее СКР возбудил дело о теракте.