Москва3 июлВести.В Токмаке Запорожской области произошел удар ВСУ по городскому рынку. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. Известно о погибших и раненыхнаписал он в MAX
Пострадавшие были оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.
Балицкий подчеркнул, что мобилизованы все резервы системы здравоохранения.