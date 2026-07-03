Балицкий: дрон ударил по рынку в Токмаке, есть пострадавшие и погибшие

ВСУ ударили по рынку в Запорожской области, известно о погибших и раненых Балицкий: дрон ударил по рынку в Токмаке, есть пострадавшие и погибшие

Москва3 июл Вести.В Токмаке Запорожской области произошел удар ВСУ по городскому рынку. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. Известно о погибших и раненых написал он в MAX

Пострадавшие были оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

Балицкий подчеркнул, что мобилизованы все резервы системы здравоохранения.