Балицкий заявил, что ВСУ специально ударили по рынку в Токмаке перед выходными Балицкий: ВСУ специально ударили по рынку в Токмаке перед выходными

Москва3 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально ударили по рынку в городе Токмак Запорожской области перед выходными. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, это абсолютно прямой террористический акт, к которому Украина прибегает не первый раз.

Безусловно, это террористический акт. Тут однозначно понятная ситуация, потому что противник ударил по абсолютно мирному району, по мирным гражданам, работающим на рынке, которые пришли на рынок для того, чтобы сделать покупки и не принимали никакого участия в специальной военной операции. И оправданий киевскому режиму в данном случае нет сказал губернатор

Также он добавил, что противник выбирал максимальное скопление людей.

В конце недели люди всегда делают покупки на субботу-воскресенье. Рынок всегда заполнен, на рынок идут домохозяйки, люди, ведущие хозяйство частным образом … А вообще для фашистов стрелять по рынку, по школам, по детским автобусам, им главное побольше, чтобы было крови, чтобы отчитаться перед своими … американскими и европейскими плательщиками, которые им выплачивают 30 сребряников за все, что они делают на бывшей Украине сказал губернатор

Ранее Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки по рынку в Токмаке пять мирных жителей погибли и еще 18 получили ранения.