Поддубный назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке варварской и беспринципной

Удар ВСУ по рынку в Запорожской области названа варварской и беспринципной Поддубный назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке варварской и беспринципной

Москва3 июл Вести.Удар украинских БПЛА по центральному рынку города Токмак в Запорожской области – это терроризм, написал в своем канале в мессенджере MAX военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он также назвал атаку ВСУ варварской и беспринципной.

Враг запустил два дрона по мирным людям. Варварская, беспринципная атака на гражданских – почерк террористов написал Евгений Поддубный

Ранее сообщалось, что в результате удара по рынку Токмака погибли 5 человек, 18 получили ранение разной степени тяжести. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пострадавшие продолжают поступать в медицинские заведения региона.