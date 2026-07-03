Балицкий: четверо тяжелораненых при ударе ВСУ доставлены в больницу Мелитополя

Четверых тяжелораненых при ударе ВСУ по рынку доставили в больницу Мелитополя Балицкий: четверо тяжелораненых при ударе ВСУ доставлены в больницу Мелитополя

Москва3 июл Вести.Четверых наиболее пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке госпитализировали в областную больницу в Мелитополе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Четверо наиболее тяжелых пострадавших уже доставлены в областную больницу Мелитополя для узкоспециализированной помощи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, при необходимости привлечем дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф написал глава региона

По словам Балицкого, оперативные службы продолжают обследование прилегающей территории на предмет неразорвавшихся снарядов. Также проводится обход домов для оценки нанесенного ущерба и оказания адресной помощи.

По последним данным, в результате удара по рынку в Токмаке погибли пять человек, 18 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.