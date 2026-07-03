Москва3 июлВести.Следственный комитет опубликовал видео с места атаки украинских БПЛА на рынок в Токмаке Запорожской области.
На кадрах видны пострадавшие люди, поврежденные торговые павильоны, а также детали вражеских БПЛА.
Украинские беспилотники ударили по рынку в Токмаке утром 3 июля. В результате погибли пять человек, 18 получили ранения, четверых тяжелораненых госпитализировали в областную больницу в Мелитополе, сообщал губернатор Евгений Балицкий. По факту атаки было возбуждено уголовное дело о теракте.