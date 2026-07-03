СК показал кадры с атакованного украинскими БПЛА рынка в Токмаке

Появились кадры СК с места теракта на рынке в Токмаке СК показал кадры с атакованного украинскими БПЛА рынка в Токмаке

Москва3 июл Вести.Следственный комитет опубликовал видео с места атаки украинских БПЛА на рынок в Токмаке Запорожской области.

На кадрах видны пострадавшие люди, поврежденные торговые павильоны, а также детали вражеских БПЛА.

Украинские беспилотники ударили по рынку в Токмаке утром 3 июля. В результате погибли пять человек, 18 получили ранения, четверых тяжелораненых госпитализировали в областную больницу в Мелитополе, сообщал губернатор Евгений Балицкий. По факту атаки было возбуждено уголовное дело о теракте.