Москва3 июлВести.Следственный комитет России возбудил дело о теракте в городе Токмаке Запорожской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В пятницу, 3 июля, на городской рынок был совершен целенаправленный удар со стороны Украины.
По факту атаки беспилотными летательными аппаратами городского рынка в Токмаке Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ)приводятся слова Петренко в MAX
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об атаке Украины по рынку. Он отметил, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие.