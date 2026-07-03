СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на рынок в Токмаке Запорожской области

Возбуждено дело о теракте после удара по городскому рынку в Токмаке СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на рынок в Токмаке Запорожской области

Москва3 июл Вести.Следственный комитет России возбудил дело о теракте в городе Токмаке Запорожской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пятницу, 3 июля, на городской рынок был совершен целенаправленный удар со стороны Украины.

По факту атаки беспилотными летательными аппаратами городского рынка в Токмаке Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) приводятся слова Петренко в MAX

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об атаке Украины по рынку. Он отметил, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие.