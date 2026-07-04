Москва4 июлВести.В городе Токмаке Запорожской области увеличилось количество пострадавших при теракте на рынке. Медицинская помощь понадобилась 21 человеку, сообщает минздрав региона.
Удар Украины по городскому рынку произошел в пятницу, 3 июля. Изначально было известно о 5 погибших и 18 пострадавших.
Теперь министерство здравоохранения привело обновленные данные.
Число пострадавших увеличилось до 21 человеканаписано в сообщении
Уточняется, что 13 человек находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней и легкой степени тяжести. Трое с легкими травмами получают лечение амбулаторно.
Еще четверо – стабильно тяжелые. Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.