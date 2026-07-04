Число пострадавших при атаке ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 21 человека

До 21 человека возросло число пострадавших при теракте в Запорожской области Число пострадавших при атаке ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 21 человека

Москва4 июл Вести.В городе Токмаке Запорожской области увеличилось количество пострадавших при теракте на рынке. Медицинская помощь понадобилась 21 человеку, сообщает минздрав региона.

Удар Украины по городскому рынку произошел в пятницу, 3 июля. Изначально было известно о 5 погибших и 18 пострадавших.

Теперь министерство здравоохранения привело обновленные данные.

Число пострадавших увеличилось до 21 человека написано в сообщении

Уточняется, что 13 человек находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней и легкой степени тяжести. Трое с легкими травмами получают лечение амбулаторно.

Еще четверо – стабильно тяжелые. Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.