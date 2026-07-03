Власти Токмака объявят день траура по погибшим от атаки БПЛА

В Токмаке объявят траур по погибшими при ударе ВСУ Власти Токмака объявят день траура по погибшим от атаки БПЛА

Москва3 июл Вести.В Токмаке запорожской области будет объявлен день траура по погибшим в результате удара ВСУ по рынку утром 3 июля, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории сказал собеседник агентства

В результате атаки украинских беспилотников на рынок погибли пять человек, еще 18 пострадали. Четверых тяжелораненых доставили в областную больницу в Мелитополе. СК возбудил уголовное дело о теракте.