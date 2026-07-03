Балицкий: пострадавшие в теракте ВСУ в Токмаке получат всю необходимую помощь

Пострадавшие в теракте ВСУ в Токмаке получат необходимую помощь, заявил Балицкий Балицкий: пострадавшие в теракте ВСУ в Токмаке получат всю необходимую помощь

Москва3 июл Вести.Пострадавшие в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Токмак Запорожской области получат всю необходимую помощь. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас устраняются последствия террористического акта.

Силами администрации, МЧС, всех силовиков сейчас устраняются последствия террористического акта. Конечно же, будет оказана вся помощь людям необходимая, попавшим в беду в такой ситуации и по выплатам, и по оказанию медицинской помощи, и психологической – все, что необходимо, будет сделано в рамках наших возможностей сказал губернатор

В результате атаки по рынку в Токмаке пять мирных жителей погибли и 18 получили ранения разной степени тяжести. Ранее Евгений Балицкий заявил, что ВСУ специально нанесли этот удар перед выходными.