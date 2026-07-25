Балицкий: из-под завалов в Кирилловке спасли 2 человек, включая ребенка

Балицкий заявил о спасении двух человек из-под завалов в Кирилловке Балицкий: из-под завалов в Кирилловке спасли 2 человек, включая ребенка

Москва25 июл Вести.Двух пострадавших удалось спасти из-под завалов в Кирилловке Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в MAX.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали туристические базы в поселке Кирилловка, есть погибшие и пострадавшие. Балицкий назвал атаку "вопиющим преступлением, которое свойственно только украинскому режиму".

Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка написал он

Ранее Следственный комитет России квалифицировал удар ВСУ по базам отдыха в Запорожской области как теракт.