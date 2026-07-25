Что известно об ударе по турбазам с 11 погибшими и 8 пропавшими в Запорожье

Удар по турбазам в Запорожье с 11 жертвами: что известно к этому часу Что известно об ударе по турбазам с 11 погибшими и 8 пропавшими в Запорожье

Москва25 июл Вести.В субботу, 25 июля, украинские боевики нанесли удар по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области. СК России возбудил уголовное дело и квалифицировал действия ВСУ как теракт. На месте происшествия работают саперы и криминалисты.

По последним данным, в результате атаки погибли 11 человек, четверо из них – дети. Еще восемь человек пропали без вести. Спасатели разбирают завалы, не исключено, что там могут находиться люди.

Также есть 16 пострадавших. Все они размещены в больницах Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, при необходимости для помощи раненым привлекут силы Федерального центра медицины катастроф. Глава области заверил, что близким погибших и пострадавшим окажут всю возможную помощь.

Следственный комитет опубликовал видео с последствиями атаки дронов на базы отдыха. На кадрах видно, что главный удар пришелся по беседкам, бассейну и летней веранде.