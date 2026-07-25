В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура по погибшим в Кирилловке

В Запорожской области объявлен траур после атаки ВСУ на Кирилловку В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура по погибшим в Кирилловке

Москва25 июл Вести.В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура - это решение связано с трагедией в Кирилловке, где в результате атаки Вооруженных сил Украины погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Спасатели завершили работы на месте происшествия. Всего жертвами стали 12 человек, пострадали 19, спасти удалось двоих, в том числе одного ребенка.

В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли… В связи с трагедией 26 июля 2026 года объявлено днем траура на территории Запорожской области написал Евгений Балицкий

Губернатор заявил, что киевский режим целенаправленно уничтожает гражданских, и подчеркнул, что за каждым таким преступлением стоят деньги западных стран.

С родственниками погибших работают психологи и сотрудники оперативных служб, пострадавшим оказывается помощь.

Власти пообещали поддержку каждому, кто пострадал в результате атаки.