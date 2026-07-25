Москва25 июл Вести.Глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС заявил, что удары по мирным гражданам со стороны киевского режима не прекратятся до тех пор, пока у власти на Украине остаются нацисты. Так он прокомментировал ночную атаку Вооруженных сил Украины на базы отдыха в Кирилловке Запорожской области.

Кровожадность киевского режима не знает границ, и удары по туристическим базам в Кирилловке, где находились простые жители со своими детьми, только лишний раз это подтверждают. Стая Зеленского готова убить любого, кто ей подвернется, и с такими главарями у Украины будущего нет. Дипломатия здесь не поможет — отвечать нужно ударами по позициям и ресурсам врага. Потому что пока нацисты на Украине держатся во власти, трагедиям, подобным той, что случилась в Кирилловке, не будет конца подчеркнул Сальдо

Губернатор также отметил, что рассчитывать на помощь западных стран в прекращении атак на мирное население не приходится — для Европы, по его мнению, важнее ослабить Россию. Сальдо выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о теракте. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что среди 14 пострадавших — трое детей. Еще восемь погибших, среди которых двое несовершеннолетних. Удар был нанесен в ночь на субботу.