Сладков об ударе по Кирилловке: надо делать больно тем, кто принимает решение

Сладков рассказал, что делать с отдавшими приказ ударить по запорожским турбазам Сладков об ударе по Кирилловке: надо делать больно тем, кто принимает решение

Москва25 июл Вести.России в ответ на террористический удар по турбазам в Кирилловке Запорожской области надо предметно делать больно тем, кто принимает решение о таких действиях, заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков в своем канале MAX.

Он отметил, что ударом по Кирилловке новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый "иллюстрировал свои правила игры", которые гласят, что "украинские войска и спецслужбы начинают убивать мирных жителей, предметно и безжалостно".

А мы так можем? Мы нет. Ну не можем, я понимаю настроения людей, которые сейчас вокруг меня на СВО. Не будут они бить ночью по украинскому дому отдыха, в котором не имеющие отношение к войне мужики, но самое главное женщины и дети… Ну и Драпатый нам же объявил намедни: "Русские не имеют права на жизнь". Что будем делать? Терпеть? Тут два варианта: делать больно предметно тем, кто принимает решение.... Второй вариант… Второго варианта я не вижу. Но убивать мирных украинцев в ответ? Нет. Так быть не может написал Сладков

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке Запорожской области, всего жертвами стали 12 человек, пострадали 19.

Следственный комитет России квалифицировал удар ВСУ по базам отдыха в Запорожской области как теракт.