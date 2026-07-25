Слуцкий назвал атаку на турбазу в Кирилловке новым преступлением Зеленского Глава ЛДПР: атака на турбазу в Кирилловке является чудовищным терактом

Москва25 июл Вести.Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турбазу в Кирилловке Запорожской области - чудовищный теракт и новое военное преступление Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Атака на турбазу в Кирилловке, где бандеровцы преднамеренно ударили дронами по спящим отдыхающим, чудовищный теракт и новое военное преступление Зеленского написал он в своем Telegram-канале

Парламентарий также обратил внимание на контраст в реакции Евросоюза: если российские ответные действия на объекты Военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области и Славянске были мгновенно заклеймены главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас, то аналогичный эпизод с участием Украины не вызвал у руководства Евросоюза никакого отклика, что, по мнению Слуцкого, говорит о сознательном нежелании давать справедливую оценку.

Однобокие подходы пещерных русофобов в верхушке ЕС создали нацистского монстра на Украине. Не раз говорил: мерцы, фон дер ляйены, калласы и иже с ними - прямые соучастники преступлений бандеровского режима добавил он

Слуцкий также выразил уверенность, что информация об ударе по Кирилловке будет доведена до международного сообщества, в том числе до Вашингтона, куда направляется глава киевского режима.

Также как не сомневаюсь в сокрушительном ответе российской стороны заключил он

Жертвами украинского удара по турбазе в Кирилловке Запорожской области, согласно последним данным, стали 12 человек.