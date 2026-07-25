Мирошник: теракт ВСУ в Кирилловке на счету русофобского главкома Драпатого Мирошник: теракт ВСУ в Кирилловке на счету русофобского главкома Драпатого

Москва25 июл Вести.Теракт в Кирилловке Запорожской области, совершенный украинской армией, - на счету нового русофобского главкома Михаила Драпатого, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ВСУ в ночь на субботу ударили по базам отдыха в Кирилловке в Запорожской области, недалеко от Мелитополя. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое - дети. Есть погибшие - восемь человек, в их числе двое детей.

В интервью ТАСС дипломат назвал атаку ВСУ тяжким военным преступлением. ВСУ прекрасно знали, что бьют по гражданским объектам.

И наличие среди пострадавших и погибших несовершеннолетних детей лишь подтверждает, что этот объект абсолютно гражданский, не мог выступать какой-либо военной целью сказал он

Мирошник уверен, что ВСУ планировали теракт заранее, выбрав наиболее подходящий для этого момент. Он пообещал, что МИД РФ соберет доказательную базу и передаст ее на международные площадки.

22 июля Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ. Позже в медиапространстве получило распространение видеоинтервью Драпатого, который назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование". По его словам, жителей ДНР и ЛНР нужно перевоспитать в духе украинского национализма.

Заявления Драпатого о жителях Донбасса подтверждают правильность решения президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь высшей категории. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году.