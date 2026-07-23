Москва23 июл Вести.Приход нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого может изменить стратегию вражеской армии, заявил ИС "Вести" бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Уход экс-главкома ВСУ Александра Сырского, приход Драпатого поменяет, наверное, в целом подход украинской армии. У Драпатого не хватает опыта руководства на стратегическом уровне. Один из ярких эпизодов боевой деятельности Драпатого – это Купянск и псевдоконтрнаступление. Они громко заявили, что полностью освободили Купянск, и Зеленский прилетел сразу же, чтобы сфотографироваться у стелы с названием города отметил он

По мнению Прозорова, для достижения своей цели Драпатый не будет жалеть военных.

Драпатый будет делать все для медийной картинки. Для этого он не пожалеет никого - ни своих, ни чужих, ни мирных граждан. Но будут эти постоянные контрнаступы, в основном медийные, чтобы показать картинку успешных действий. Даже Сырский до такого не опускался, он, скорее, применял активную оборону. А Драпатый будет пытаться идти в наступление заявил он

Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории.

Новый главком ВСУ таранил мирных жителей Мариуполя на БМП, участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Следственный комитет РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.