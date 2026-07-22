Москва22 июл Вести.Назначение Михаила Драпатого главкомом Вооруженных сил Украины приведет к еще большему ослаблению украинской армии, он сделает ставку на террор. Таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что хаос в рядах украинских формирований только усилится, а боевики продолжат бежать с позиций по мере наступления российских войск.

У Украины колоссальный некомплект личного состава: не хватает людей, чтобы держать фронт. И решить проблему новый главком не в состоянии. При Драпатом ВСУ продолжат драпать заявил эксперт

Дандыкин охарактеризовал Драпатого как амбициозного человека, который постарается "отличиться" в ближайшие месяцы. Эксперт полагает, что главком сделает ставку на террор.

Поскольку возможностей наступать у ВСУ нет и переломить ситуацию они давно не в силах, Драпатый сделает ставку на террор — атаки БПЛА на российский тыл. Возможно, он устроит провокацию с нападением на Белоруссию считает Дандыкин

Ранее Владимир Зеленский освободил Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Драпатого. По словам бывшего премьера Украины Николая Азарова, новый главком является известной фигурой в мире нацизма, именно он установил карательный режим в Мариуполе в 2014 году.