Залужный заявил, что Драпатому будет очень тяжело на посту главкома ВСУ

Залужный: Драпатому будет очень тяжело на посту главкома ВСУ Залужный заявил, что Драпатому будет очень тяжело на посту главкома ВСУ

Москва22 июл Вести.Новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины Михаилу Драпатому будет очень тяжело на этом посту, заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Это будет тяжело для нового главкома. Тяжелее, чем он может себе представить написал он в своем Telegram-канале

Ранее Владимир Зеленский освободил Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Драпатого. По словам бывшего премьера Украины Николая Азарова, новый главком является известной фигурой в мире нацизма и именно он установил карательный режим в Мариуполе в 2014 году.

Сотрудники российских силовых ведомств уже получили личные данные Драпатого. Сообщается, что силовикам удалось установить адрес проживания главкома, его электронные почты и номер мобильного телефона. Кроме того, стали известны контакты членов его семьи, включая электронные почты отца и матери.