Москва22 июлВести.Новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины Михаилу Драпатому будет очень тяжело на этом посту, заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Это будет тяжело для нового главкома. Тяжелее, чем он может себе представитьнаписал он в своем Telegram-канале
Ранее Владимир Зеленский освободил Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Драпатого. По словам бывшего премьера Украины Николая Азарова, новый главком является известной фигурой в мире нацизма и именно он установил карательный режим в Мариуполе в 2014 году.
Сотрудники российских силовых ведомств уже получили личные данные Драпатого. Сообщается, что силовикам удалось установить адрес проживания главкома, его электронные почты и номер мобильного телефона. Кроме того, стали известны контакты членов его семьи, включая электронные почты отца и матери.