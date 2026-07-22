Москва22 июл Вести.Сотрудники российских силовых ведомств получили личные данные нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М.В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные заявил собеседник агентства

По словам источника, силовикам удалось установить адрес проживания Драпатого, его электронные почты и номер мобильного телефона. Кроме того, стали известны контакты членов его семьи, включая электронные почты отца и матери.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Как сообщается в Telegram-канале "Соловьёв", Драпатый "прославился" тем, что таранил мирных жителей Мариуполя на БМП в 2014 году. Также новый главком ВСУ участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Следственный комитет (СК) РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных жителя. В России Драпатый объявлен в розыск.