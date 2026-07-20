Bloomberg: Драпатый стал главным кандидатом на пост главкома ВСУ

Bloomberg: главкомом ВСУ может стать командующий Объединенными силами Драпатый Bloomberg: Драпатый стал главным кандидатом на пост главкома ВСУ

Москва20 июл Вести.Командующий Объединенными силами украинских войск Михаил Драпатый стал главным кандидатом в преемники главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что всего на пост главкома ВСУ претендуют 11 человек.

[Глава киевского режима Владимир Зеленский], скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого на место Сырского, который может быть уволен в течение нескольких дней говорится в сообщении

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение отправить в отставку Сырского пока откладывается, идут собеседования с вероятными кандидатами на должность главкома ВСУ.

Вопрос об отставке Сырского возник на фоне увольнения с поста министра обороны Михаила Федорова. Решение Зеленского уволить главу Минобороны спровоцировало массовые протесты в стране. СМИ писали, что Федорова уволили из-за серьезного конфликта с Сырским.

В понедельник Сырский извинился перед уволенным Федоровым.