Москва18 июл Вести.Ключевой проблемой главнокомандующего украинской армией Александра Сырского является отсутствие четкой стратегии. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя украинского министерства обороны.

Как отметил собеседник газеты, Сырский убежден, что Вооруженным силам Украины нужно лишь как можно дольше удерживать позиции и продолжать мобилизацию. В то время как экс-министр обороны Михаил Федоров, как утверждается, призывал внедрить новые технологии и выступал за реформирование ВСУ.

Сырский шел против гражданских приказов. Генералы никогда не должны идти против правительства. Это противоречит закону Украины о национальной безопасности. Но Зеленский это допустил

Собеседник издания также высказал мнение, что назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны не устранит разногласия между военным руководством и оборонным ведомством.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде призывают отправить в отставку Сырского вместо Федорова.