Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому отправить Сырского в отставку Федоров предлагал Зеленскому отправить в отставку Сырского

Москва16 июл Вести.Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Федоров предлагал главе киевского режима Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Об этом Федоров рассказал в ходе брифинга.

Он также сообщил, что предлагал Зеленскому снять с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Какие решения тогда были предложены? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главкома, и начальника Генерального штаба приводят его слова украинские СМИ

По словам Федорова, глава киевского режима в ответ на это заявил, что не планирует менять Сырского. После данного разговора главком ВСУ поставил ультиматум относительно дальнейшей работы с Федоровым.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде призывают отправить в отставку Сырского, а не Федорова.