Москва16 июлВести.В Верховной раде призывают отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, а не министра обороны страны Михаила Федорова. Соответствующий призыв в своем Telegram-канале разместила депутат Марьяна Безуглая.
Отставка Сырского, а не Федорованаписано на плакате, который держит Безуглая на опубликованном фото
Украинский депутат неоднократно критиковала действия Сырского, связывая с ним неудачи в зоне боевых действий. Кроме того, ранее она заявляла о намерении подать в суд на главкома ВСУ.
Ранее сообщалось, что Федорова уволили из-за серьезного конфликта с главнокомандующим Сырским.