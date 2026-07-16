В Раде призывают отправить в отставку Сырского вместо Федорова Безуглая призвала отправить в отставку Сырского вместо Федорова

Москва16 июл Вести.В Верховной раде призывают отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, а не министра обороны страны Михаила Федорова. Соответствующий призыв в своем Telegram-канале разместила депутат Марьяна Безуглая.

Отставка Сырского, а не Федорова написано на плакате, который держит Безуглая на опубликованном фото

Украинский депутат неоднократно критиковала действия Сырского, связывая с ним неудачи в зоне боевых действий. Кроме того, ранее она заявляла о намерении подать в суд на главкома ВСУ.

Ранее сообщалось, что Федорова уволили из-за серьезного конфликта с главнокомандующим Сырским.