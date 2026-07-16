Поддубный предположил, к чему приведет отставка украинского министра Федорова Поддубный назвал мятеж на Украине одним из последствий отставки Федорова

Москва16 июл Вести.Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины может привести к внутриполитическому кризису. Такой прогноз опубликовал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Ситуация вокруг увольнения Федорова с поста главы украинского Минобороны приобретает признаки мятежа и при определенных обстоятельствах может вылиться для Украины в очередной внутриполитический кризис написал Поддубный

Он добавил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается оправдать разрастающийся кризис на Украине тем, что стороны "не смогли найти общий язык".

Сейчас Зеленский оправдывается, что конфликт между Минобороны и Генштабом вызван тем, что "стороны не смогли найти общий язык". По его словам, накопилось слишком много нерешенных вопросов: от мобилизации и работы ТЦК до ситуации в отдельных бригадах и проблем на фронте. Федоров же дал пресс-конференцию, на которой раскритиковал решение Зеленского о своей отставке и указал, что с нынешним главкомом ВСУ Сырским "в войне не победить" указал Поддубный

По мнению военкора, сейчас Федоров хочет надавить на Зеленского через массовые протесты, на которых люди выступают против назначения действующего главы МВД Игоря Клименко новым министром обороны.

Федоров, конечно, поддержал наспех собранный "картонный Майдан" и дал Зеленскому время на "подумать". Якобы, смотри, общественность на моей стороне и ее нужно слушать. Вспыхнувшие протесты Зеленский назвал "проявлением демократии" и "правом народа на мнение", но дал понять, что должность свою Федоров все-таки потеряет. В качестве альтернативы Зеленский прочит ему "место в своей команде". Устроит это Федорова, который пытается сейчас "прогнуть" своего шефа? Вряд ли заявил Поддубный

Он указал, что если Зеленский все-таки согласится выполнить требования Федорова и оставить того на посту, то это будет означать, что лидер киевского режима утратил контроль над вооруженными силами.

Если Зеленский, под давлением "общественности" все-таки пойдет на попятную и оставит Федорова в качестве министра МО, то фактически это будет означать, что контроль над вооруженными силами им утрачен заключил Поддубный

Ранее сообщалось, что Федоров предлагал Зеленскому отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Вместе с ним предлагалось снять с должности начальника украинского генштаба Андрея Гнатова.