Москва16 июл Вести.Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана с неисполнением требований по темпам мобилизации. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее украинские СМИ писали, что одной из главных причин отставки главы МО стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В чем суть этого конфликта? В том, что Сырскому требуется пополнение, а оно не поступает в тех объемах, которые ему необходимы. И он постоянно этот вопрос будирует, поднимает перед [Владимиром] Зеленским, перед американцами, перед всеми, чтобы поставили нового человека. "Он должен мне 40 тысяч [мобилизованных] в месяц давать, а он дает 25 тысяч, мне не хватает". Тот, естественно, обижается, начинает оскорблять и так далее пояснил экс-премьер Украины

Азаров также заявил, что для Владимира Зеленского и западных партнеров Украины этот конфликт был нежелателен, поэтому, по его мнению, в отставку отправили менее ценного для них чиновника.

Комментируя возможные последствия кадровых перестановок, бывший глава правительства выразил мнение, что смена министра обороны не приведет к серьезной дезорганизации работы ведомства, поскольку Федоров занимал этот пост всего около полугода.

При этом часть украинских СМИ утверждали, что еще одной причиной увольнения министра обороны стала его популярность среди военных и западных партнеров. Отмечалось, что некоторые из них продвигали Федорова как следующего украинского президента.