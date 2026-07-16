Москва16 июл Вести.Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана с попыткой переложить на него ответственность за провалы в противовоздушной обороне, поскольку системы, в которые было вложено много средств, оказались неэффективными. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что с появлением у России новых БПЛА "Герань-4" украинские системы ПВО стали бесполезными.

Стоят зенитки без людей, они просто дистанционно управляются. Идет беспилотник, зенитка разворачивается, открывает огонь. Теперь у нас появились "Герань-4", реактивные, скорость 500 км, когда идет в пике – 600 км, и высота выше 5 км. Зенитки не достают. Система, в которую вложены серьезные деньги, оказалась бесполезной. Не работает противовоздушная оборона. Кроме того, мы уже говорили о том, что часть ракет для зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности ушла на Ближний Восток, так же как и ракеты Patriot, и в результате ПВО дырявые. Нужно было найти виновного. Виновным в данном случае пытаются сделать Федорова сказал Кнутов

Ранее Федоров подтвердил, что покидает пост главы министерства обороны. Он поблагодарил за поддержку, а также перечислил все, что удалось сделать на этой должности.