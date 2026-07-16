Глава МВД Украины Клименко отказался от поста министра обороны Депутат Мезенцева: Клименко отказался от поста главы Минобороны Украины

Москва16 июл Вести.Министр иностранных дел Украины Игорь Клименко отказался от поста главы Минобороны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Мария Мезенцева.

Голосование в Раде по его кандидатуре сегодня не состоится, уточнила она.

Клименко отказался от должности министра обороны сказала Мезенцева, которую цитируют украинские СМИ

15 июля украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что покидает свой пост. После этого появилась информация, что следующим главой Минобороны Украины может стать Клименко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя перестановки в составе украинского правительства, заявил, что для России важно обеспечение собственных интересов.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал ранее, почему в рядах ВСУ может начаться паника. По его мнению, ее может вызвать одновременная отставка министра обороны Федорова и командующего войсками Александра Сырского.