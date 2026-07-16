Москва16 июлВести.Министр иностранных дел Украины Игорь Клименко отказался от поста главы Минобороны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Мария Мезенцева.
Голосование в Раде по его кандидатуре сегодня не состоится, уточнила она.
Клименко отказался от должности министра оборонысказала Мезенцева, которую цитируют украинские СМИ
15 июля украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что покидает свой пост. После этого появилась информация, что следующим главой Минобороны Украины может стать Клименко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя перестановки в составе украинского правительства, заявил, что для России важно обеспечение собственных интересов.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал ранее, почему в рядах ВСУ может начаться паника. По его мнению, ее может вызвать одновременная отставка министра обороны Федорова и командующего войсками Александра Сырского.