Москва16 июл Вести.Заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Украины полковник Павел Елизаров принял решение оставить должность. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны).

Как объяснил Елизаров, причиной его отставки стало увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова.

К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Федорова – это большое зло для обороноспособности страны написал он в посте

В рапорте Елизаров обратился к командующему ВВС Украины генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что пост главы Минобороны Украины займет нынешний глава МВД Игорь Клименко. Его кандидатуру должен выдвинуть Владимир Зеленский.