Москва15 июл Вести.Следующим министром обороны Украины станет нынешний глава МВД Игорь Клименко. Его кандидатуру выдвинет глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале нардеп написал, что Зеленский рассказал парламенту о своем решении и не встретил возражений.

Президент заявил фракции, что Клименко будет назначен на должность министра обороны… Фракция: все аплодировали и радовались, лишних вопросов президенту не задавали… Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым написал Железняк

Он также уточнил, что Зеленский недоволен нынешним министром обороны Михаилом Федоровым из-за того, что тот провалил реформу ТЦК (аналог военкомата). Имя нового главы военного ведомства может быть объявлено уже в четверг.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Следом последовало прекращение полномочий всего кабинета министров.