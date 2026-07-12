Килинкаров: кто может возглавить новое правительство Украины Министр обороны Федоров может стать новым премьером Украины

Москва12 июл Вести.Нынешний министр обороны Украины Михаил Федоров может возглавить правительство после отставки премьер-министра Юлии Свириденко. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам экс-парламентария, назначение Федорова активно лоббирует одна из влиятельных финансово-промышленных групп, подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку. В противном случае Зеленский будет продвигать на этот пост собственного лояльного кандидата. При этом Килинкаров предупредил, что переформатирование кабмина рискует обернуться серьезным политическим кризисом в стране, так как властям может не хватить голосов в Верховной раде для утверждения новой кандидатуры.

Ранее Зеленский объявил о планах отправить в отставку Юлию Свириденко, которая считалась ставленницей экс-главы офиса президента Андрея Ермака, в рамках обновления политической стратегии страны.