Премьер-министр Украины выйдет в отставку спустя год после назначения Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко

Москва12 июл Вести.Украинский кабинет министров вскоре ждет обновление. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, перестановки в составе кабмина касаются и премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он подчеркнул, что это необходимо для обновления украинской политической стратегии.

Мы определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины написал Зеленский

Он уточнил, что Свириденко возглавит новое направление в отношениях с "ключевым партнером" Киева.

Кроме того, Зеленский анонсировал изменения в правительстве и перестановки в руководстве правоохранительных органов страны.

Свириденко была назначена на пост украинского премьер-министра 17 июля 2025 года. Как пишут местные СМИ, кандидат на замену пока не назначен. Среди возможных преемников называются глава НАК "Нафтогаза" Сергей Корецкий, министр обороны Михаил Федоров, экс-премьер Денис Шмыгаль и мэр Харькова Игорь Терехов.