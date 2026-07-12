Свириденко подтвердила свой уход в отставку с поста премьер-министра Украины

Премьер Украины Свириденко подтвердила отставку Свириденко подтвердила свой уход в отставку с поста премьер-министра Украины

Москва12 июл Вести.Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит в отставку. Эту информацию она подтвердила в своем Telegram-канале.

Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины говорится в публикации

Она подчеркнула, что готова и дальше "служить украинскому народу". Причины отставки Свириденко не назвала.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинский кабинет министров вскоре ждет обновление. Перестановки в кабмине касаются в том числе и премьер-министра. По его словам, Свириденко возглавит новое направление в отношениях с ключевым партнером Киева.