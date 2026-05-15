Москва15 маяВести.Правительство Украины сняло запрет на выезд за границу женщин, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключения, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судахнаписала премьер в своем Telegram-канале
Другие подробности Свириденко раскрывать не стала.
Как уточнило издание "Общественное. Новости", ранее украинский кабмин разрешил выезд за границу женщинам, работающим в государственных органах, местном самоуправлении и на государственных предприятиях.
При этом изменения не касалась чиновниц, занимающих руководящие должности в министерствах и центральных органах исполнительной власти, сотрудниц офиса Владимира Зеленского, аппарата Верховной рады, СНБО, СБУ и Нацбанка. Это также не распространялось на депутатов Верховной рады, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров офиса генпрокурора, а также на руководителей государственных предприятий и госорганов, чья юрисдикция действует на всей территории Украины.
По мнению научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, планы по мобилизации женщин на Украине есть и никто их отменять не будет. Он отметил, что киевский режим начал ставить на воинский учет женщин, которые не должны иметь к этому отношения ни по специальности, ни по наличию детей.