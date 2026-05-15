На Украине сняли ограничения для женщин на выезд за границу

На Украине сняли запрет на выезд женщин за границу На Украине сняли ограничения для женщин на выезд за границу

Москва15 мая Вести.Правительство Украины сняло запрет на выезд за границу женщин, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключения, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах написала премьер в своем Telegram-канале

Другие подробности Свириденко раскрывать не стала.

Как уточнило издание "Общественное. Новости", ранее украинский кабмин разрешил выезд за границу женщинам, работающим в государственных органах, местном самоуправлении и на государственных предприятиях.

При этом изменения не касалась чиновниц, занимающих руководящие должности в министерствах и центральных органах исполнительной власти, сотрудниц офиса Владимира Зеленского, аппарата Верховной рады, СНБО, СБУ и Нацбанка. Это также не распространялось на депутатов Верховной рады, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров офиса генпрокурора, а также на руководителей государственных предприятий и госорганов, чья юрисдикция действует на всей территории Украины.

По мнению научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, планы по мобилизации женщин на Украине есть и никто их отменять не будет. Он отметил, что киевский режим начал ставить на воинский учет женщин, которые не должны иметь к этому отношения ни по специальности, ни по наличию детей.