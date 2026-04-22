Дудчак заявил, что планы по мобилизации женщин на Украине не отменят Дудчак: на Украине хотят мобилизовать женщин, потому что нужно пушечное мясо

Москва22 апр Вести.На Украине есть планы по мобилизации женщин, и никто их отменять не будет. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его словам, на Украине начали ставить на воинский учет женщин, которые не должны иметь к этому отношения ни по специальности, ни по наличию детей.

Отменить постановку на учет невозможно. Надо обращаться в суд, достаточно сложные какие-то процедуры [выполнять]. То есть нет процедуры отмены через электронную систему. Тех, кого ставят по ошибке якобы на учет, они уже уехать не могут. Хотя, как бы имеют все основания. Похоже, что планы на мобилизацию женщин есть, никто их отменять не будет, потому что пушечное мясо нужно сказал Дудчак

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что на Украине применяется комплекс информационно-психологических мер, направленных на убеждение женщин в необходимости воевать.