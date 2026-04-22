Эксперт Кнырик: на Украине убеждают женщин в необходимости вступать в ряды ВСУ

Москва22 апр Вести.На Украине применяется комплекс информационно-психологических мер, направленных на убеждение женщин в необходимости воевать. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, это делается в том числе, с помощью реклам на билбордах.

На самом деле на Украине сейчас осуществляется комплекс информационно-психологических мер, направленных на убеждение женщин в том, что идти воевать нужно. И экспертное сообщество подключено к этой истории. И наружная реклама подключена к этой истории сказал эксперт

Ранее Константин Кнырик заявил, что репортажи про девушек, которые вступают в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) являются агитацией.