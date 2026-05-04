Москва4 мая Вести.Сюжет британской The Times о беременной украинке, которая управляет беспилотниками в зоне специальной военной операции, является пропагандистским. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его словам, подобные видео направлены на то, чтобы украинские женщины не боялись идти в армию.

Несомненно, сюжет Times о беременной Украинке, которая управляет беспилотником, это пропагандистский сюжет … Дескать, вот вам создают все условия, вы даже беременные можете просто сидеть где-то в тени и управлять машиной, которая убивает русских. Это действительно готовится женская мобилизация на фоне отсутствия мужчин, на фоне того, что идут массовые побеги через границу и вообще мужчины прячутся. Женщины пока еще имеют какое-то желание идти на войну, как ни странно. Там обещают большие деньги, а уже мозги переформатировать – они уже переформатированы сказал эксперт

Ранее Михайлов заявил, что женщины, которые служат в Вооруженных силах Украины, еще более жестоки, чем мужчины.