Эксперт Михайлов сравнил женщин и мужчин в ВСУ Эксперт Михайлов: женщины в ВСУ более жестоки, чем мужчины

Москва4 мая Вести.Женщины, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ) являются еще более жестокими, чем мужчины. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Эксперт привел пример, как одна из украинок, которую обменяли из плена, сразу же стала кричать, что русских нужно убивать.

Учитывая, что в украинской армии, конечно, женщин служит меньше, но из того количества, что есть, большая часть их является еще более жестокими, чем мужчины … Очень многие подтверждают, что если мужчины дерутся до первой крови, женщины дерутся до смерти. И ненавидят до смерти, и они наиболее жестокие, ну если до этого доходят сказал эксперт

Ранее Евгений Михайлов заявил, что гуманность к беременным украинкам, которые управляют беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО), может привести к потере большого количества российских военных.