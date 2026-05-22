Москва22 мая Вести.Киевский режим насильно мобилизует вдов погибших военнослужащих, в том числе на харьковском направлении, поскольку они более мотивированы на убийства. Такое мнение высказал в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, на Украине используют опыт арабских наемников времен сирийской войны.

ВСУ формируют подразделения, которые по своей сути напоминают "черных вдов" – женщин, мотивированных на убийство российских военнослужащих из мести за погибших мужей отметил Иванников

По словам подполковника, таких женщин специально ищут по всей Украине, а затем с ними начинают работать психологи. Их готовят убивать и обещают им крупные суммы денежного вознаграждения, поэтому многие соглашаются, добавил он.

Иванников отметил, что сегодня российским вооруженным силам приходится иметь дело не только с боевиками-мужчинами, но и с террористками, которые готовы на любые, самые тяжкие преступления.

Многие из "черных вдов" пытают российских военнослужащих, попавших в плен. Это является тяжелым воинским преступлением и в дальнейшем будет расследоваться российскими военно-следственными органами сказал подполковник

Иванников рассказал, что часть завербованных женщин также внедряют в медицинские учреждения, где они выполняют весь спектр самых тяжких и преступных задач, поручаемых киевским режимом, в частности, помощь "черным трансплантологам”.

Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин начали привлекать к службе в ВСУ с помощью давления и угроз. Один из местных жителей сообщил, что их заставляют могут подписывать контракт под угрозой уголовного преследования или других ограничений.