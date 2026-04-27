Москва27 апр Вести.Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ сообщают о попытках Киева выманить деньги у родственников россиян или принудить их к совершению преступлений. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что украинская сторона для шантажа использует мобильные телефоны российских военных.

К сожалению, у нас есть целый перечень показаний наших военных, которые вернулись после украинского плена, которые дают показания о том, что украинская сторона, если к ним в руки попадают, к примеру, мобильные телефоны наших военных, то они сосредотачивают свои усилия на шантаже близких родственников, там, жен, родителей, детей, пытаясь с одной стороны выманить у них деньги, то есть занимаясь откровенным мародерством, либо принудить их, угрожая жизни их близких, принудить их к совершению каких-то преступлений сказал Мирошник

Ранее Мирошник отметил, что Украина переключается на терроризм, когда начинает проигрывать на поле боя и терять километр за километром.