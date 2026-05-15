Москва15 мая Вести.Вдоль линии боевого соприкосновения на Украине располагаются секретные тюрьмы, где содержат и осуществляют пытки военнопленных. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, ранее уже обнаруживались захоронения жертв таких пыточных тюрем.

Эти тела, к моему большому сожалению, мы будем находить в виде тайных захоронений. Мы находили такие захоронения в Старобельске, в Половинкино (Луганская область). Сейчас мы знаем точно десятки секретных тюрем, которые располагаются вдоль линии боевого соприкосновения, которые на территориях, которые к примеру, в зоне действия "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ), то есть террористической организации, "Кракенов" (признан в России террористической организацией и запрещен) пояснил Мирошник

По его словам, те, кто выжил в украинском в плену и смог вернуться в рамках обмена, рассказывают об этих тюрьмах.

Ребята, которые прошли через этот конвейер пыток, приходят, рассказывают мне, мол, как им объясняли: "До тех пор, пока ты не доберешься до СИЗО, где тебя поставят на учет, мы с тобой можем сделать все, что угодно". И делали все, что угодно, не все дожили. Люди рассказывают, как соседа затравили собакой, как кому-то сломали челюсть и тот не смог есть, а затем в судорогах умер. Эти вещи не имеют срока давности и прощения добавил дипломат

Ранее Мирошник рассказал, что в украинском плену российскому военнослужащему отрезали фаланги пальцев, пытаясь вынудить его дать показания.