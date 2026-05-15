Москва15 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных и насильно ампутируют им конечности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Украинские боевики пытают российских военнослужащих методами, которые страны НАТО применяли в Афганистане и Ираке, отметил Мирошник.
Насильственная ампутация конечностей, содержание людей в клетках под палящим солнцем или в холоде тоже есть. Все это есть в показанияхприводит РИА Новости слова Мирошника
Мирошник рассказал также об изощренных пытках ВСУ в отношении пленных из России. В частности, боевики топят людей и не дают им прийти в себя. Также украинские боевики используют электрические стулья, подвешивают людей за ноги и долго избивают.
При этом международные организации, которые посещают военнопленных из России, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, подчеркнул Мирошник.