Москва11 мая Вести.В Харьковской области Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) возбудило уголовное дело и объявило в розыск Константина Кима, командира медицинской группы одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его подозревают в пытках и жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил РФ.

Подозреваемый является командиром медицинской группы одного из подразделений Вооруженных сил Украины, действующего в настоящее время на территории Харьковской области. Как установлено следствием, Ким ограничивался оказанием медицинской помощи раненым пленным военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации. В нарушение Женевских конвенций и других норм международного гуманитарного права, он лично причастен к жестокому обращению с военнопленными и ранеными российскими военнослужащими говорится в сообщении пресс-службы УВД ВГА

Согласно показаниям свидетелей и расшифрованным переговорам, Ким подвергал пленных пыткам: избивал, ломал им конечности и угрожал смертью, стремясь получить разведывательную информацию или действуя из мести. Кроме того, зафиксированы случаи мародерства, в которых участвовал подозреваемый. В частности, при освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области российскими войсками были обнаружены пропажи ценностей, бытовой техники и личных вещей мирных граждан. По оперативным данным, часть этого имущества присвоила медицинская группа, которой командовал Ким.

Константина Аркадьевича Кима обвиняют в жестоком обращении с военнопленными, что подпадает под ч. 1 ст. 356 УК РФ. Также его подозревают в мародерстве в условиях вооруженного конфликта, что соответствует ст. 356.1 УК РФ. В связи с этим, он объявлен в розыск.

