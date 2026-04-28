Мурашко: охота ВСУ за машинами скорой помощи – это безобразие

Мурашко назвал безобразием охоту ВСУ на машины скорой помощи Мурашко: охота ВСУ за машинами скорой помощи – это безобразие

Москва28 апр Вести.Украинские боевики ведут охоту за машинами скорой помощи, это безобразие. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он сообщил, что российская сторона использует различные способы защиты медицинского персонала от атак ВСУ.

Безобразная ситуация. За машинами скорой помощи, конечно, [охотятся]. Этого делать просто категорически нельзя. Поэтому защищаем персонал, и, соответственно, используем средства радиоэлектронной борьбы. Обнаружители дронов сказал Мурашко

Во вторник губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал об ударе дрона ВСУ по машине курского фельдшера и ее семьи, при котором погибла сама фельдшер и ее супруг.

13 апреля дрон ВСУ атаковал машину медиков в Курской области, пострадали двое работников.