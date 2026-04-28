Дрон ВСУ убил курского фельдшера и ее супруга

Хинштейн рассказал об ударе дрона ВСУ по машине курского фельдшера и ее семьи Дрон ВСУ убил курского фельдшера и ее супруга

Москва28 апр Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскрыл подробности трагического инцидента в приграничном районе Белгородской области.

ЧП произошло на блокпосту, где украинский беспилотный летательный аппарат ударил по автомобилю с семьей.

Погибла фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ от прилета дрона на блокпосту. Татьяна Александровна ехала с мужем и ребенком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации написал глава региона в мессенджере MAX

В результате атаки БПЛА также погиб супруг медика. Их 16-летний сын Виталий остался жив, у подростка диагностировали акубаротравму и шоковое состояние. В настоящее время он проходил лечение в Белгороде, завтра, 29 апреля, его планируют транспортировать в Курск.

Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребенка — видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи. Окажем ему всю помощь говорится в заявлении

Александр Хинштейн отметил, что фельдшер Татьяна Александровна погибла на следующий день после своего дня рождения, ей исполнилось 42 года.