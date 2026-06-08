В Курской области при ночной атаке дронов ВСУ ранен еще один мирный житель

Хинштейн сообщил о еще одном пострадавшем при ночной атаке дронов ВСУ В Курской области при ночной атаке дронов ВСУ ранен еще один мирный житель

Москва8 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении еще одного мирного жителя в результате ночной атаки дронов ВСУ. Ранее стало известно о двух погибших и двух пострадавших в течение минувших суток.

По уточненной информации, ночью украинский БПЛА атаковал частный дом в поселке Коренево, написал глава региона в мессенджере MAX.

Ранен местный житель. … Ему оказана первая медпомощь. В самое ближайшее время доставим его в Курск говорится в публикации

Губернатор уточнил, что у 64-летнего мужчины диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица, левой руки, грудной клетки с обеих сторон, живота, ног, а также перелом нескольких ребер и левой голени.

Ранее Хинштейн сообщил, что в селе 1-е Панино погибли два механизатора. Всего за сутки в Курской области было сбито 163 украинских БПЛА.