Москва8 июнВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении еще одного мирного жителя в результате ночной атаки дронов ВСУ. Ранее стало известно о двух погибших и двух пострадавших в течение минувших суток.
По уточненной информации, ночью украинский БПЛА атаковал частный дом в поселке Коренево, написал глава региона в мессенджере MAX.
Ранен местный житель. … Ему оказана первая медпомощь. В самое ближайшее время доставим его в Курскговорится в публикации
Губернатор уточнил, что у 64-летнего мужчины диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица, левой руки, грудной клетки с обеих сторон, живота, ног, а также перелом нескольких ребер и левой голени.
Ранее Хинштейн сообщил, что в селе 1-е Панино погибли два механизатора. Всего за сутки в Курской области было сбито 163 украинских БПЛА.