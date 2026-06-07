Дрон ВСУ сдетонировал около трактора в Курской области, погибли 2 механизатора

Дрон ВСУ сдетонировал около трактора в Курской области, погибли 2 мирных жителя Дрон ВСУ сдетонировал около трактора в Курской области, погибли 2 механизатора

Москва7 июн Вести.Украинский беспилотник атаковал поле в Курской области, где на тракторе работали два механизатора, в результате удара мужчины погибли на месте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Трагедия произошла 7 июня в селе 1-е Панино.

Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким… Окажем всю необходимую поддержку семье написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Уточняется, что информация носит предварительный характер.