Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области, погиб человек, еще 2 ранены

Дрон ВСУ атаковал АЗС в Курской области, погиб человек, еще 2 ранены Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области, погиб человек, еще 2 ранены

Москва17 июн Вести.Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в городе Обояни Курской области, в результате киевской агрессии один мирный житель погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте… У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, слепые осколочные ранения написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку семье. Пострадавших доставляют в больницу.

Еще один дрон атаковал легковушку на автодороге Белица-Коммунар — пострадал водитель, у него акубаротравма. Мужчине оказывается первая помощь, также решается вопрос о госпитализации.

Автомобиль поврежден.

Хинштейн назвал украинские атаки в отношении мирных жителей варварскими ударами.