Москва17 июнВести.Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в городе Обояни Курской области, в результате киевской агрессии один мирный житель погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте… У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, слепые осколочные ранениянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку семье. Пострадавших доставляют в больницу.
Еще один дрон атаковал легковушку на автодороге Белица-Коммунар — пострадал водитель, у него акубаротравма. Мужчине оказывается первая помощь, также решается вопрос о госпитализации.
Автомобиль поврежден.
Хинштейн назвал украинские атаки в отношении мирных жителей варварскими ударами.