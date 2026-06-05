Москва5 июнВести.Украинский беспилотник атаковал территорию вблизи автозаправочной станции (АЗС) во Льгове, в результате агрессии пострадали 2 мирных жителя, поврежден бензовоз. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется… Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У нее осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 г.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшим на месте оказывается необходимая медицинская помощь, при необходимости их доставят в Курскую областную больницу.