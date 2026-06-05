Дрон ВСУ атаковал территорию вблизи АЗС во Льгове, два человека пострадали

Дрон ВСУ атаковал территорию вблизи АЗС во Льгове Дрон ВСУ атаковал территорию вблизи АЗС во Льгове, два человека пострадали

Москва5 июн Вести.Украинский беспилотник атаковал территорию вблизи автозаправочной станции (АЗС) во Льгове, в результате агрессии пострадали 2 мирных жителя, поврежден бензовоз. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется… Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У нее осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим на месте оказывается необходимая медицинская помощь, при необходимости их доставят в Курскую областную больницу.